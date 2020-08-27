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В Минске задержали 15 журналистов
27.08.2020 19:54
На площади Свободы в Минске задержаны 15 журналистов. Об этом сообщает Tut.by.
Среди задержанных журналистов — сотрудники «Радио Свобода», ТАСС, РИА Новости, «Би-би-си», Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Их отвезли в Октябрьский РУВД Минска для проверки документов.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила «Интерфаксу», что журналистов задержали «для выяснения личностей».
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