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В Минске задержали 15 журналистов


27.08.2020   19:54


На площади Свободы в Минске задержаны 15 журналистов. Об этом сообщает Tut.by.

Среди задержанных журналистов — сотрудники «Радио Свобода», ТАСС, РИА Новости, «Би-би-си», Associtated Press, Reuters и ряда белорусских изданий. Их отвезли в Октябрьский РУВД Минска для проверки документов.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила «Интерфаксу», что журналистов задержали «для выяснения личностей».

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