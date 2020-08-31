

Автомобиль патрульной полиции насмерть сбил подростка в Тбилиси

31.08.2020 11:40





Автомобиль патрульной полиции насмерть сбил 12-летнего подростка – по данным СМИ со ссылкой на очевидцев, это произошло вечером в воскресенье возле озера Лиси.



Факт подтверждает прокуратура, которая распространила заявление в связи с начавшимся следствием.



«Прокуратура Грузии по факту дорожно-транспортного происшествия на дороге к озеру Лиси начало расследование по статье 6 статьи 276 УК «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека».



Следствие установило, что 30 августа, приблизительно в 23:00, автомобиль патрульной полиции, передвигавшийся возле озера Лиси, столкнулся с пешеходом 2008 года рождения М.Г., который скончался после того, как был доставлен в детскую больницу имени Иашвили.



По уголовному делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия», сказано в заявлении прокуратуры.





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