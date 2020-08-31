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Задержан полицейский, сбивший на патрульной машине ребенка
31.08.2020 15:35
Правоохранитель, который на патрульной машине сбил ребенка, задержан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Грузии.
Как пояснили в ведомстве, полицейского задержали сегодня. Обвинение ему официально пока не предъявлено.
Расследование по факту ДТП на дороге Лиси прокуратура Грузии начала по 6-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее смерть человека).
Для справки, ДТП произошло 30 августа около 23:00 часов. Движущаяся по дороге Лиси автомашина патрульной полиции сбила идущего пешком М.Г. 2008 года рождения, умершего после доставки в больницу им. Жвания.
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