

Задержан полицейский, сбивший на патрульной машине ребенка

31.08.2020 15:35





Правоохранитель, который на патрульной машине сбил ребенка, задержан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Грузии.



Как пояснили в ведомстве, полицейского задержали сегодня. Обвинение ему официально пока не предъявлено.



Расследование по факту ДТП на дороге Лиси прокуратура Грузии начала по 6-й части статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее смерть человека).



Для справки, ДТП произошло 30 августа около 23:00 часов. Движущаяся по дороге Лиси автомашина патрульной полиции сбила идущего пешком М.Г. 2008 года рождения, умершего после доставки в больницу им. Жвания.



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