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В Цаленджихском районе перевернулся трактор, груженный орехами


01.09.2020   13:29


В селе Сачино Цаленджихского муниципалитета жертвой несчастного случая стала женщина средних лет. Случай произошел сегодня.

Как сообщил поверенный села Анзор Шерозия, перевернулся трактор, груженный орехами, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали.

«Трактор был гружен орехами. Поднимался на склон, слетела покрышка и он перевернулся. В результате случившегося погиб один человек, есть и пострадавшие, их жизни угрозы нет. Все они соседи», - сообщил Анзор Шерозия.

МВД начало расследование по 6-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее смерть человека.

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