

В Цаленджихском районе перевернулся трактор, груженный орехами

01.09.2020 13:29





В селе Сачино Цаленджихского муниципалитета жертвой несчастного случая стала женщина средних лет. Случай произошел сегодня.



Как сообщил поверенный села Анзор Шерозия, перевернулся трактор, груженный орехами, в результате чего погиб один человек и несколько пострадали.



«Трактор был гружен орехами. Поднимался на склон, слетела покрышка и он перевернулся. В результате случившегося погиб один человек, есть и пострадавшие, их жизни угрозы нет. Все они соседи», - сообщил Анзор Шерозия.



МВД начало расследование по 6-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее смерть человека.



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