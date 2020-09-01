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На «Красном мосту» обнаружили контрабандные золотые изделия


01.09.2020   14:44


Незадекларированные изделия из золота обнаружили таможенники во время обыска гражданина Грузии на таможенно-пропускном пункте «Красный мост» на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Служба доходов министерства финансов, была предотвращена попытка ввоза золота общим весом в 59,72 грамм. Общая таможенная стоимость товаров составила 7 576 лари.

Согласно части первой статьи 168 Таможенного кодекса Грузии незадекларированный товар был конфискован, штраф составил 7 576 лари.

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