

На «Красном мосту» обнаружили контрабандные золотые изделия

01.09.2020 14:44





Незадекларированные изделия из золота обнаружили таможенники во время обыска гражданина Грузии на таможенно-пропускном пункте «Красный мост» на границе с Азербайджаном.



Как сообщает Служба доходов министерства финансов, была предотвращена попытка ввоза золота общим весом в 59,72 грамм. Общая таможенная стоимость товаров составила 7 576 лари.



Согласно части первой статьи 168 Таможенного кодекса Грузии незадекларированный товар был конфискован, штраф составил 7 576 лари.





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