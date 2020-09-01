|
|
|
В угольной шахте Чиатура погиб рабочий
01.09.2020 21:04
Общественная организация «Центр изучения и мониторинга прав человека» (EMC) в связи с гибелью рабочего в угольной шахте Чиатура призывает Трудовую инспекцию Грузии проверить компанию «Джорджиан Манганез».
Трагедия в шахте случилась 8 дней назад, 24 августа. По словам представителя Объединения профсоюзов Грузии, шахтера переехал трактор. Он был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.
EMC призывает парламент и правительство Грузии «институционно усилить Трудовую инспекцию и провести изменения в законодательстве», прокуратуру — «своевременно расследовать факт гибели», а трудовую инспекцию — «незамедлительно проверить нормы безопасности в шахте».
В 2017 году министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов назначило в компанию специального руководителя для «исправления экологического состояния» в регионе. В министерстве также указывали на невыполнение лицензионных обязательств компанией. Специальному руководителю поручили «поэтапно исправить ситуацию».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна