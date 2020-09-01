

В угольной шахте Чиатура погиб рабочий

01.09.2020 21:04





Общественная организация «Центр изучения и мониторинга прав человека» (EMC) в связи с гибелью рабочего в угольной шахте Чиатура призывает Трудовую инспекцию Грузии проверить компанию «Джорджиан Манганез».



Трагедия в шахте случилась 8 дней назад, 24 августа. По словам представителя Объединения профсоюзов Грузии, шахтера переехал трактор. Он был доставлен в больницу, но его жизнь спасти не удалось.



EMC призывает парламент и правительство Грузии «институционно усилить Трудовую инспекцию и провести изменения в законодательстве», прокуратуру — «своевременно расследовать факт гибели», а трудовую инспекцию — «незамедлительно проверить нормы безопасности в шахте».



В 2017 году министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов назначило в компанию специального руководителя для «исправления экологического состояния» в регионе. В министерстве также указывали на невыполнение лицензионных обязательств компанией. Специальному руководителю поручили «поэтапно исправить ситуацию».



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