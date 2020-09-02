

В Местиа-Ленджери снимаются ограничения в связи с коронавирусом

02.09.2020 11:58





«Всем следует позаботиться о том, чтобы обострение эпидемиологической ситуации в Батуми не передалось в другие города, куда начнут возвращаться отдыхающие», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного совета.



Как отметил Георгий Гахария, с сегодняшнего дня в Местиа-Ленджери снимаются все ограничения.



По словам главы правительства, текущая эпидемиологическая ситуация позволяет полностью снять ограничения.



«Несмотря на то, что ситуация в Батуми осложнилась, нам удалось эффективно справиться с ожидаемой вспышкой эпидемии в районе Местиа-Ленджери, поэтому, с сегодняшнего дня там снимаются все ограничения, так как эпидемиологическая ситуация позволяет нам это сделать. Мы все должны сейчас позаботиться о том, чтобы обострение эпидемиологической ситуации в Батуми не перенеслось в другие города, куда начнут возвращаться отдыхающие», — заявил Георгий Гахария.





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