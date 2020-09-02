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В текущем году в Грузии выявлено 372 новых случая заражения ВИЧ
02.09.2020 15:13
В этом году в Грузии выявлено 372 новых случая заражения ВИЧ, сообщает Центр инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммунологии.
За этот же период в прошлом году было зарегистрировано 449 новых случаев.
«По данным на 2 сентября 2020 года на учете в Центре инфекционных болезней, СПИДа и клинической иммуналогии состоят 8474 человека с ВИЧ — 6 326 мужчин и 2 148 женщин. Большинство пациентов в возрасте от 29 до 39 лет. СПИД развился у 4340 больных, 1734 умерли», — сказано в сообщении.
По состоянию на 2 сентября АРВ-терапию (лечение вирусных инфекций с помощью медицинских препаратов) получают 5 220 пациентов, из них 590 являются жителями Абхазии.
По регионам Грузии случаи ВИЧ-инфекции распределяются так: в Тбилиси — 3148 случаев, из которых 87 — иностранные граждане. В Самегрело зафиксировано 1165 случаев, в Имерети — 1017, в Аджарии — 970, в Абхазии – 528, в Кахетии – 419, в Квемо Картли – 485, в Шида Картли – 314, в Гурии -180, в Самцхе-Джавахети -113.
По способам передачи инфекции лидирует инфицирование в результате гетеросексуального контакта — 49,0% (4150 человек).
На втором месте – заражение путем инъекции наркотиков — 36,6 % (3107 человек).
На третьем — 12% (1020 человек) – МСМ (мужчины, практикующие секс с мужчинами),
На четвертом — 1,3% (109 человек) — инфицированы путем вертикальной передачи;
На пятом и шестом местах — 0,5% (41 человек) – реципиенты и 0,6 % (47 человек) путь передачи не установлен.
В 2020 году умерло 99 ВИЧ-инфицированных, в том числе 79 мужчин и 20 женщин.
Всего в Грузии выявлено 116 ВИЧ-инфицированных детей. Из них 70 мальчиков, 46 девочек, 27 умерли, трое покинули страну.
Распределение по путям заражения следующее: вертикальная (от матери) передача — 108 случаев (один из них — грудное вскармливание), реципиент крови – четыре, неизвестно — двое, — отмечается в сообщении.
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