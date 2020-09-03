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С сегодняшнего дня возобновляются полеты в Местиа


03.09.2020   12:32


Карантинный режим в Местийском муниципалитете снят, и после нескольких недель вынужденной паузы, с 3 сентября возобновляются регулярные авиарейсы по направлению Натахтари-Местиа-Натахтари.

По сообщению «Объединения аэропортов Грузии», в сентябре полеты в Местиа будут выполняться пять раз в неделю, кроме вторника и субботы.

Рейсы из Натахтари в Местиа были приостановлены в связи с превенцией распространения коронавируса в Сванетии. Согласно решению Координационного совета Сванети была закрыта, в связи с этим регулярные рейсы в Сванетию были временно приостановлены. Однако, со 2 сентября в Местиа и Ленджери сняты карантинные ограничения, а с 3 сентября AK-Air Georgia возобновит полеты в Местиа.

Стоимость авиабилета для взрослых в один конец — 90 лари. Скидка 30% для детей от 3 до 12 лет. Для детей до трех лет поездка бесплатная.

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