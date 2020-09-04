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Проходит очередная эвакуация граждан Азербайджана из Грузии
04.09.2020 11:38
Начался процесс эвакуации из Грузии в Азербайджан еще 281 человека. Как передает Report, эвакуируемые собрались у здания посольства Азербайджана в Грузии.
Среди них 123 граждане Азербайджана, 151 – Грузии, 5 – России, 1 – Турции и 1 – Украины.
Они получили негативный ответ на сданный вчера в Тбилиси тест на коронавирус. После того, как эвакуируемым выдадут в посольстве справку о COVID-19, действительной 48 часов, они в 10:00 на 5 автобусах будут отправлены на КПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном.
С начала периода пандемии по сей день посредством Грузии в Азербайджан были эвакуированы около 2 000 азербайджанцев.
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