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Грузия готовится к сезону гриппа, осложненному коронавирусом
05.09.2020 16:45
Этой осенью Грузии придется противостоять смешанной циркуляции гриппа и COVID-19. Об этом сегодня заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, сочетание этих вирусов может грозить серьезными осложнениями. Одновременно Гамкрелидзе указывает, что клинически грипп и COVID-19 очень похожи и в большинстве случаев различить их можно только лабораторно.
«К этой теме приковано внимание мира. Это будет первый сезон, когда грипп и коронавирус будут вместе, то есть будут сосуществовать. Это очень опасно, потому что они могут усугубить друг друга», — сказал он журналистам.
Глава NCDC отмечает, что в этом году вакцинация против гриппа особенно важна, поскольку она позволит существенно снизить риски. Грузия уже закупила 135 тысяч доз вакцины. Они будут доступны для беременных, детей и лиц с хроническими заболеваниями.
«С середины октября у нас начнется вакцинация в риск-группах, и риск-группы обязательно должны быть привиты», — заявил Гамкрелидзе.
Он добавил, что частные клиники страны также уже оформили заказы на препарат. О возможности дефицита вакцин против гриппа в Грузии глава NCDC не говорил.
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