

С 12 июня по 31 августа зафиксировано 9884 случая нарушения правил ношения маски

08.09.2020 11:04





В период с 12 июня по 31 августа зафиксировано 9884 случая нарушения правил ношения медицинских масок.



По данным МВД, за этот период за нарушение правил ношения маски оштрафованы 5107 физических и одно юридическое лицо.



Согласно этой же информации, устные замечания / предупреждения получили 4776 физических лиц.



По информации, предоставленной, МВД, эта статистика является предварительными данными.



Как поясняют в Министерстве ВД, в настоящее время идут процессы структурной ревизии и архитектурного обновления-реорганизации базы данных об административных правонарушениях информационно-аналитического департамента Министерства, до окончательного завершения которых в рамках предельной средней статистической погрешности существует определенная вероятность дальнейшего изменения данных.



Напомним, нарушение правил ношения маски в закрытом публичном пространстве во время пандемии или/и эпидемии влечет для физических лиц штраф в размере 20 лари, а для являющегося владельцем этого пространства юридического лица или индивидуального предпринимателя - штраф в размере 500 лари. Кроме того, ношение масок обязательно при поездках на общественном транспорте и такси. Нарушение правил пассажиром или водителем влечет штраф в размере 20 лари. Соответствующие изменения в Кодексе административных правонарушений, утвержденные парламентом, действуют с 12 июня.



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