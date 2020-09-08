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Отец обвиняемого по делу Шакарашвили пытался поджечь себя возле прокуратуры
08.09.2020 13:22
Сегодня утром из-за инцидента у здания Главной прокуратуры в Тбилиси были мобилизованы пожарные и машины скорой помощи – Тамаз Хомасуридзе, отец несовершеннолетнего обвиняемого по делу Шакарашвили, пытался поджечь себя. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
Тамаз Хомасуридзе облил себя бензином и пригрозил поджечь. Так отец обвиняемого подростка пытается добиться встречи с прокурором.
Полицейские отобрали у мужчины зажигалку, после чего инцидент был исчерпан.
Это не первый случай, когда Хомасуридзе грозится публично покончить с собой.
Ранее он и другие члены семьи объявили о начале голодовки, которая должна была продлиться шесть дней, а после Хомасуридзе грозился наложить на себя руки.
По делу об убийстве 19-летнего Георгия Шакарашвили проходит пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По данным следствия, группа молодых людей сначала избила Шакарашвили, а затем его бросили в реку, где парень захлебнулся. Судебный процесс над несовершеннолетними проходит в закрытом для прессы и общественности режиме.
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