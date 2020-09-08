

Отец обвиняемого по делу Шакарашвили пытался поджечь себя возле прокуратуры

08.09.2020 13:22





Сегодня утром из-за инцидента у здания Главной прокуратуры в Тбилиси были мобилизованы пожарные и машины скорой помощи – Тамаз Хомасуридзе, отец несовершеннолетнего обвиняемого по делу Шакарашвили, пытался поджечь себя. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Тамаз Хомасуридзе облил себя бензином и пригрозил поджечь. Так отец обвиняемого подростка пытается добиться встречи с прокурором.



Полицейские отобрали у мужчины зажигалку, после чего инцидент был исчерпан.



Это не первый случай, когда Хомасуридзе грозится публично покончить с собой.



Ранее он и другие члены семьи объявили о начале голодовки, которая должна была продлиться шесть дней, а после Хомасуридзе грозился наложить на себя руки.



По делу об убийстве 19-летнего Георгия Шакарашвили проходит пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По данным следствия, группа молодых людей сначала избила Шакарашвили, а затем его бросили в реку, где парень захлебнулся. Судебный процесс над несовершеннолетними проходит в закрытом для прессы и общественности режиме.



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