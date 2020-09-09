

В Цагери сошел оползень

09.09.2020 13:58





Из-за обильных осадков в Цагери, в селе Лашичала, сошел оползень, под который попали два автомобиля.



По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациям, в кратчайшие сроки на место происшествия прибыли три бригады пожарных-спасателей. Они освободили машину от оползня и подробно ее осмотрели. Людей в машине не было.



«В данный момент на месте мобилизована спецтехника и проводится работы по расчистке дороги. В селе Лашичала находятся представители всех соответствующих ведомств. Населению ничего не угрожает», — говорится в заявлении.





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