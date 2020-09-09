Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У двух сотрудников Департамента береговой охраны подтвердился коронавирус


09.09.2020   17:07


У двух сотрудников батумского управления Департамента береговой охраны пограничной полиции Министерства внутренних делГрузии подтвердился коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в МВД.

Как отмечается в их информации, один из заразившихся является главным специалистом управления, второй же относится к вспомогательному персоналу упомянутого управления.

«Все сотрудники Департамента береговой охраны, которые непосредственно контактировали с инфицированными, переведены под наблюдение и протестированы. Здание полностью продезинфицировано. Оба заразившихся лечатся в «температурном центре» Батумской инфекционной больницы.

Эпидемиологи проводят исследование для установления источника инфицирования и контактов.
Ответы тестов сотрудников стали известны 7 и 8 сентября», - говорится в информации МВД.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна