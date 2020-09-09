

У двух сотрудников Департамента береговой охраны подтвердился коронавирус

09.09.2020 17:07





У двух сотрудников батумского управления Департамента береговой охраны пограничной полиции Министерства внутренних делГрузии подтвердился коронавирус. Об этом «IPN» сообщили в МВД.



Как отмечается в их информации, один из заразившихся является главным специалистом управления, второй же относится к вспомогательному персоналу упомянутого управления.



«Все сотрудники Департамента береговой охраны, которые непосредственно контактировали с инфицированными, переведены под наблюдение и протестированы. Здание полностью продезинфицировано. Оба заразившихся лечатся в «температурном центре» Батумской инфекционной больницы.



Эпидемиологи проводят исследование для установления источника инфицирования и контактов.

Ответы тестов сотрудников стали известны 7 и 8 сентября», - говорится в информации МВД.





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