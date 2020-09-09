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Чартерные рейсы Тбилиси-Стамбул будут выполнены 20, 23 и 27 сентября
09.09.2020 18:24
20, 23 и 27 сентября дочерняя компания Turkish Airlines Anadolujet выполнит чартерные рейсы по маршруту Тбилиси-Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен).
По сообщению компании TAV Georgia, управляющей Тбилисским международным аэропортом, указанные рейсы будут вывозными, то есть авиакомпания перевезёт пассажиров только в одном направлении — из Тбилиси в Стамбул.
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