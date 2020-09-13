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Лифт с людьми сорвался в шахту в Тбилиси


13.09.2020   18:52


Лифт с шестью пассажирами сорвался в шахту в многоэтажке в тбилисском районе ТЭВЗ. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Случай произошел в жилом доме, известном как «Арашенда». По предварительной информации, при падении лифта одна женщина получила легкие повреждения и была госпитализирована. Еще одному мужчине медицинская помощь была оказана на месте.

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычай

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