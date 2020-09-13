

Лифт с людьми сорвался в шахту в Тбилиси

13.09.2020 18:52





Лифт с шестью пассажирами сорвался в шахту в многоэтажке в тбилисском районе ТЭВЗ. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел в жилом доме, известном как «Арашенда». По предварительной информации, при падении лифта одна женщина получила легкие повреждения и была госпитализирована. Еще одному мужчине медицинская помощь была оказана на месте.



Как сообщили в Службе по управлению чрезвычай



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