

ДТП с пассажирским микроавтобусом в центральной Грузии – один человек погиб

19.09.2020 14:34





Микроавтобус с десятью пассажирами перевернулся на центральной автомагистрали недалеко от города Хашури (регион Шида-Картли). Об этом сообщает Общественное телевидение.



В ДТП погиб как минимум один человек. Несколько пассажиров пострадали. Бригады «скорых» переводят их в больницы.



Авария произошла на участке трассы Хашури-Карели. Микроавтобус следовал из города Сачхере (регион Имерети) в Тбилиси. В какой-то момент водитель съехал с дороги и врезался в ограждение, после чего машина перевернулась. Не исключено, что он не смог справиться с управлением на мокрой дороге. Утром в центральной Грузии шел сильный дождь.



Точную причину ДТП установит следствие. МВД Грузии начало уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее смерть человека». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.



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