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В Кутаиси обокрали офис компании по переводу денег


19.09.2020   18:54


В центре Кутаиси неизвестные обокрали офис компании по переводу денежных средств Intel Express. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

Случай произошел поздно вечером 18 сентября на улице Чавчавадзе. Не известно, удалось ли злоумышленникам унести деньги.

С утра на месте работают сотрудники МВД. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

В связи с произошедшим следствие начато по статье 177 УК Грузии – «кража».

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