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Россия требует экстрадиции гражданина Грузии из Италии
22.09.2020 16:13
Россия просит Италию экстрадировать гражданина Грузии Бориса Циклаури.
Суд России переквалифицировал дело 16-летней давности. Первоначально Циклаури обвиняли в убийстве во время защиты семьи от нападающего, однако ведомство его признало невиновным.
После переквалификации, дело было возобновлено по обвинению в умышленном убийстве, и Россия объявила его в международный розыск. В связи с этим, прибывшего в Италию Бориса Циклаури задержали, и страна планирует передать гражданина Грузии России.
В то же время семья Циклаури говорит, что его документы о гражданстве поддельные, и он является гражданином не России, а Грузии. Из-за этого семья Циклаури обвиняет посольство Грузии в невнимательности.
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