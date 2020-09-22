

Россия требует экстрадиции гражданина Грузии из Италии

22.09.2020 16:13





Россия просит Италию экстрадировать гражданина Грузии Бориса Циклаури.



Суд России переквалифицировал дело 16-летней давности. Первоначально Циклаури обвиняли в убийстве во время защиты семьи от нападающего, однако ведомство его признало невиновным.



После переквалификации, дело было возобновлено по обвинению в умышленном убийстве, и Россия объявила его в международный розыск. В связи с этим, прибывшего в Италию Бориса Циклаури задержали, и страна планирует передать гражданина Грузии России.



В то же время семья Циклаури говорит, что его документы о гражданстве поддельные, и он является гражданином не России, а Грузии. Из-за этого семья Циклаури обвиняет посольство Грузии в невнимательности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





