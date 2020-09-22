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В Кутаиси из микрофинансовой организации вынесли сейф через дыру в полу
22.09.2020 17:41
В Кутаиси из микрофинансовой организации «IntelExpress» на проспекте Чавчавадзе выкрали сейф. По существующей информации, из объекта унесли до полумиллиона лари и драгоценности.
Неизвестные из подвала вырезали в полу организации дыру и проникли в здание. Инцидент произошел два дня назад.
По словам адвоката «IntelExpress», во время ограбления включилась сигнализация, на место прибыла полиция охраны, однако они не стали заходить в здание, покинули объект и воры смогли беспрепятственного скрыться.
По факту начато расследование в соответствии со статьей 177 УК Грузии — кража, т.е тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения.
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