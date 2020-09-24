

В Кутаиси ограбили сетевой продуктовый магазин – задержан один человек

24.09.2020 16:10





Недавно освободившийся из тюрьмы житель Кутаиси ограбил филиал сети продовольственных магазинов «Ори набиджи». Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Ограбление произошло поздно ночью на окраине города. По словам очевидцев, в магазин ворвался мужчина с ножом, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник требовал деньги, алкоголь и сигареты. В противном случае он обещал расправиться с сотрудниками магазина.



Кассир сумел нажать на «кнопку тревоги». Спустя несколько минут на место прибыла охранная полиция, однако грабитель уже скрылся. По некоторым данным, он забрал небольшую сумму наличных денег.



Полицейские задержали мужчину «по горячим следам», в нескольких сотнях метров от объекта. Следствие ведется по статье «разбой».



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