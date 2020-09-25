

За последний месяц в Грузии было выявлено 304 случая незаконной охоты

25.09.2020 12:08





По заявлению Департамента экологического надзора, с начала открытия охотничьего сезона, с 22 августа по сей день было выявлено 304 случая незаконной охоты. В том числе 3 в Тбилиси.



Больше всего фактов незаконной охоты – 230 случаев зафиксировано на подконтрольной территории западного регионального управления. Сотрудниками Департамента экологического надзора были выявлены факты незаконной охоты в Самцхе-Джавахети -21, в Восточном региональном округе -18, в Аджарии и Гурии – 14, в Самегрело-Земо Сванети - 7, в Квемо Картли – 6 и в Кахети – 5 – сказано в заявлении.



По заявлению ведомства, из 20 выявленных случаев правонарушений, правонарушители вели охоту без квитанции о плате за изъятие (отстрел) перелетных птиц из окружающей среды, а у 12 охотников было обнаружено незарегистрированное оружие. В этот же период сотрудники департамента экологического надзора изъяли 279 самодельных устройств, так называемого «Манока».



Департамент экологического надзора призывает граждан в случае нарушения закона обратиться на горячую линию Министерства экологии и сельского хозяйства - 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность защищена), чтобы соответствующее региональное управление департамента смогло немедленно ореагировать.





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