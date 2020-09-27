

В Тбилиси ранен гражданин Ирана

27.09.2020 21:31





Гражданин Ирана был ранен на проспекте Дадиани в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».



Пострадавший – 35-летний мужчина. Ранения ему были нанесены ножом. Случай произошел в сквере, недалеко от дома, где временно проживал иностранец.



Очевидцы говорят, что нападению предшествовала ссора. По их словам, два молодых мужчины громко ругались.



Раненый был госпитализирован.



Другие подробности пока не известны. В МВД подтверждают факт, однако не уточняют, удалось ли задержать нападавшего.



Следствие начато по статье 120 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.



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