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В Тбилиси ранен гражданин Ирана


27.09.2020   21:31


Гражданин Ирана был ранен на проспекте Дадиани в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

Пострадавший – 35-летний мужчина. Ранения ему были нанесены ножом. Случай произошел в сквере, недалеко от дома, где временно проживал иностранец.

Очевидцы говорят, что нападению предшествовала ссора. По их словам, два молодых мужчины громко ругались.

Раненый был госпитализирован.

Другие подробности пока не известны. В МВД подтверждают факт, однако не уточняют, удалось ли задержать нападавшего.

Следствие начато по статье 120 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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