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В Тбилиси ранен гражданин Ирана
27.09.2020 21:31
Гражданин Ирана был ранен на проспекте Дадиани в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Пострадавший – 35-летний мужчина. Ранения ему были нанесены ножом. Случай произошел в сквере, недалеко от дома, где временно проживал иностранец.
Очевидцы говорят, что нападению предшествовала ссора. По их словам, два молодых мужчины громко ругались.
Раненый был госпитализирован.
Другие подробности пока не известны. В МВД подтверждают факт, однако не уточняют, удалось ли задержать нападавшего.
Следствие начато по статье 120 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.
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