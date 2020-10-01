

С виноградников в Кахетии пытались украсть полтонны саперави

01.10.2020 12:53





Полицейские задержали четырех человек, пытавшихся украсть полтонны винограда в Кахетии. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии.



Случай произошел на винограднике в Кварельском муниципалитете. Злоумышленники незаконно пробрались в частные владения и собрали урожай винограда сорта Саперави.



Четырех человек сотрудники МВД поймали с поличным. В качестве вещдока у них изъяли примерно 500 килограмм винограда, собранного и подготовленного к транспортировке.



Задержанные – мужчины в возрасте 24, 27, 34 и 64 лет – признались в содеянном.



Следствие продолжается по статье «попытка кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от одного до семи лет.



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