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С виноградников в Кахетии пытались украсть полтонны саперави
01.10.2020 12:53
Полицейские задержали четырех человек, пытавшихся украсть полтонны винограда в Кахетии. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД Грузии.
Случай произошел на винограднике в Кварельском муниципалитете. Злоумышленники незаконно пробрались в частные владения и собрали урожай винограда сорта Саперави.
Четырех человек сотрудники МВД поймали с поличным. В качестве вещдока у них изъяли примерно 500 килограмм винограда, собранного и подготовленного к транспортировке.
Задержанные – мужчины в возрасте 24, 27, 34 и 64 лет – признались в содеянном.
Следствие продолжается по статье «попытка кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от одного до семи лет.
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