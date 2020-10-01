|
|
|
Неизвестный попытался совершить покушение на Саакашвили - СМИ
01.10.2020 17:49
Неизвестный мужчина попытался совершить покушение в киевском ресторане Fabius на председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.
Как сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в среду, 30 сентября.
По словам собеседника, неизвестный мужчина с заточкой в руках прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии.
«С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», - говорится в сообщении.
Fabius – один из элитных ресторанов на Столичном шоссе в Киеве, который регулярно посещают топ-чиновники, в частности народные депутаты Украины.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна