Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Неизвестный попытался совершить покушение на Саакашвили - СМИ


01.10.2020   17:49


Неизвестный мужчина попытался совершить покушение в киевском ресторане Fabius на председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Как сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в среду, 30 сентября.

По словам собеседника, неизвестный мужчина с заточкой в руках прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии.

«С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», - говорится в сообщении.

Fabius – один из элитных ресторанов на Столичном шоссе в Киеве, который регулярно посещают топ-чиновники, в частности народные депутаты Украины.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна