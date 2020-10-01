

Неизвестный попытался совершить покушение на Саакашвили - СМИ

01.10.2020 17:49





Неизвестный мужчина попытался совершить покушение в киевском ресторане Fabius на председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили.



Как сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в среду, 30 сентября.



По словам собеседника, неизвестный мужчина с заточкой в руках прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии.



«С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», - говорится в сообщении.



Fabius – один из элитных ресторанов на Столичном шоссе в Киеве, который регулярно посещают топ-чиновники, в частности народные депутаты Украины.



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