

Два человека задержаны в связи с марнеульским инцидентом

03.10.2020 13:06





Сотрудники Марнеульского районного отделения полиции Квемо Картли МВД Грузии задержали два лица — Г.Ш., 1987 года рождения И Г.Дж., 1977 г.р . по обвинению в насилии в связи со столкновением, имевшим место 29 сентября в Марнеули.



Следствием установлено, обвиняемые, 29 сентября на улице Руставели в Марнеули, нанесли словесное и физическое оскорбление активистам Национального движения.



«Следствие ведется по статье 126 УК Грузии (часть 1 прима), которая предусматривает насилие, осуществленное группой лиц», — говорится в сообщении МВД.





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