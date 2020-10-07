Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Берлине начинается суд по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили


07.10.2020   11:19


Сегодня в Берлине начинается судебный процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Обвиняемый в убийстве — гражданин России. По сообщениям немецких СМИ, он связан с ФСБ России.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет российское правительство в заказе убийства Хангошвили.

Гражданин Чечни грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, был убит в Берлине в августе 2019 года. В июне 2020 года Федеральная прокуратура Германии официально обвинила российские власти в заказе убийства Хангошвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна