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В Берлине начинается суд по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили
07.10.2020 11:19
Сегодня в Берлине начинается судебный процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обвиняемый в убийстве — гражданин России. По сообщениям немецких СМИ, он связан с ФСБ России.
Федеральная прокуратура Германии обвиняет российское правительство в заказе убийства Хангошвили.
Гражданин Чечни грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, был убит в Берлине в августе 2019 года. В июне 2020 года Федеральная прокуратура Германии официально обвинила российские власти в заказе убийства Хангошвили.
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