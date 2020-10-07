

В Берлине начинается суд по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

07.10.2020 11:19





Сегодня в Берлине начинается судебный процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Обвиняемый в убийстве — гражданин России. По сообщениям немецких СМИ, он связан с ФСБ России.



Федеральная прокуратура Германии обвиняет российское правительство в заказе убийства Хангошвили.



Гражданин Чечни грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, был убит в Берлине в августе 2019 года. В июне 2020 года Федеральная прокуратура Германии официально обвинила российские власти в заказе убийства Хангошвили.



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