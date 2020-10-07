

В Тбилиси задержаны лица, избившие представителя «Грузинской мечты» в Марнеули

07.10.2020 15:24





Полицейские задержали в Тбилиси четырех человек, которые наехали на машине и избили члена правящей партии «Грузинская мечта», сообщает МВД Грузии.



По данным МВД, задержаны ранее судимые за разные преступления лица — 45-летний Д.К., 41-летний М.Дж., 40-летний З.Ш. и 30-летний Л.Г. Они обвиняются в преднамеренном, групповом нанесении тяжкого вреда здоровью человека. Обвиняемые задержаны на основании решения судьи. Им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.



Следствие установило, что член партии «Грузинская мечта», советник председателя сакребуло города Марнеули 29-летний Темур Шубитидзе передвигался на собственном автомобиле 30 сентября на шоссе Поничала-Марнеули. В это время с его машиной целенаправленно столкнулся автомбиль марки «Опель», в котором находились обвиняемые. Они нанесли физическое оскорбление Шубитидзе и скрылись с места происшествия.



Пострадавшего Шубитидзе бригада скорой медицинской помощи перевела в больницу. Ему провели хирургическую операцию из-за множественных фрагментных переломов костей лица.



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