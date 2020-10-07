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Два беспилотных аппарата упали в Восточной Грузии


07.10.2020   21:12


На прилегающих к селам Удабно Сагареджоийского муниципалитетат и Санавардо Кварельского муниципалитета упали два беспилотных аппарата. Об этом сообщает Кахетинское управление МВД Грузии.

Согласно информации, сообщение в ведомство о падении аппаратов поступило 7 октября, примерно в 18:35 и 18:45.

В результате произошедшего никто не пострадал. МВД начало расследование. По сообщению ведомства, на месте работают эксперты-криминалисты.

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