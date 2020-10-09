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В Грузии обнаружен схрон старинного оружия
09.10.2020 11:22
В Зестафони (регион Имерети) в районе Сакаврия-Кирки обнаружен схрон старинного боевого оружия.
Древний оружейный склад был обнаружен в частном дворе, при раскопке фундамента под строительство нового дома, сообщает руководство муниципалитета Зестафони.
Археологи уже изучают происхождение и время изготовления оружия. Специалисты полагают, что схрон был сделан с целью подготовки к скорым военным действиям.
Следует отметить, что ранее в Зестафонском муниципалитете близ села Клдеети был раскопан фамильный некрополь военачальников ориентировочно II века до нашей эры. Среди находок — золотые украшения, геммы, серебряная и медная посуда, стекло, керамика, бронзовые фигурки животных.
Производство оружия на территории Грузии восходит к бронзовому веку. Первый древний образец, который сохранился до наших дней, — это небольшой колхидский топор, отлитый из бронзы, не имеющий аналогов в мире.
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