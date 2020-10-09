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Две станции тбилисского метрополитена закрыты из-за технических проблем


09.10.2020   12:34


Сабурталинская линия тбилисского метрополитена работает с перебоями. Станции «Важа-Пшавела» и «Государственный университет» не могут обслуживать пассажиров из-за технических проблем.

Обе станции закрыты с утра. В муниципальной «Транспортной компании» сообщили журналистам, что проблема несерьезная, однако для ее устранения необходимо определенное время.

На месте работает техническая группа. Представители компании не могут уточнить, как много времени потребуется для решения проблемы.

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