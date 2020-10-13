

Прокуратура сообщила о расследовании дела об отмывании денег

13.10.2020 22:18





Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии ведет расследование уголовного дела по факту групповой деятельности, касающейся легализации незаконных доходов, сказано в заявлении прокуратуры.



Преступление носит транснациональный характер и касается возможного отмывания десятков миллионов различных валют, отмечает следственное ведомство.



Уголовное дело возбуждено по подпункту «а» части второй и подпункту «в» части третьей статьи 194 УК Грузии.



«13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, было проведено следственное мероприятие – обыск, в ходе которого вместе с важной документацией были изъяты крупные суммы денег», — говорится в заявлении.



Для безопасной перевозки изъятых вещественных доказательств были задействованы сотрудники спецназа.



Из-за высокого общественного интереса прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.



О проведении спецоперации стало известно сегодня после того, как спецназ обыскал офис строительной компании «Броли» в поселке Лило на окраине Тбилиси.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





