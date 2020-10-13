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Прокуратура сообщила о расследовании дела об отмывании денег
13.10.2020 22:18
Следственный отдел Генеральной прокуратуры Грузии ведет расследование уголовного дела по факту групповой деятельности, касающейся легализации незаконных доходов, сказано в заявлении прокуратуры.
Преступление носит транснациональный характер и касается возможного отмывания десятков миллионов различных валют, отмечает следственное ведомство.
Уголовное дело возбуждено по подпункту «а» части второй и подпункту «в» части третьей статьи 194 УК Грузии.
«13 октября 2020 года на основании постановления судьи Тбилисского городского суда на нескольких объектах, расположенных в Тбилиси, было проведено следственное мероприятие – обыск, в ходе которого вместе с важной документацией были изъяты крупные суммы денег», — говорится в заявлении.
Для безопасной перевозки изъятых вещественных доказательств были задействованы сотрудники спецназа.
Из-за высокого общественного интереса прокуратура Грузии будет периодически информировать общественность о результатах расследования.
О проведении спецоперации стало известно сегодня после того, как спецназ обыскал офис строительной компании «Броли» в поселке Лило на окраине Тбилиси.
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