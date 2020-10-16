

Анаклия в шаге от экологической катастрофы – строители порта обвиняют правительство

16.10.2020 14:48

"Новости-Грузия"



После заморозки строительства первого в Грузии глубоководного порта, в поселке Анаклия возникли серьезные экологические проблемы, а местные жители столкнулись с рисками для здоровья. Об этом говорится в заявлении Консорциума развития Анаклия (ADC) – компании, первоначально выбранной правительством Грузии для реализации стратегического проекта.

Анаклия страдает от пыльных бурь. На десятки километров разносит песок, поднятый из Черного моря. Еще летом 2018 года дно углубили на 16 метров. После этого все работы по строительству порта фактически были остановлены.



В Консорциуме развития Анаклия указывают, что теперь жизни сотней местных жителей под угрозой из-за «возможных серьезных респираторных заболеваний». ADC возлагает ответственность за экологические проблемы на власти Грузии.



Консорциум отмечает, что заранее они подготовили комплексную оценку экологического и социального воздействия «в соответствии с политикой международных финансовых институтов». В 2018 году ADC получил все разрешения для начала работ по вывозу мусора и рекультивации участка площадью 110 гектаров. Этот этап проекта так и не начали, поскольку соглашение с ADC расторгли.



«Заброшенная территория, откуда происходит большое количество пыли, создает угрозы для окружающей среды и здоровья населения. Правительство хорошо понимает, какие шаги требуются для управления рисками, однако до сих пор никаких мер не предпринято. Власти проявили безответственность, когда незаконно прекратили инвестиционное соглашение и проигнорировали проблемы с экологией и здоровьем на местах», — сказано в заявлении ADC.



Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии еще в 2016 году – для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту «Нового Шелкового пути», который должен соединить Восток и Запад. Строительство порта началось в декабре 2017 года.



9 января 2020 года правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия». Это произошло после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





