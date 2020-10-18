

Франция выдала Грузии обвиняемого в убийствах и разбое

18.10.2020 13:24





Франция выдала Грузии мужчину, который семь лет разыскивался по «красному циркуляру» Интерпола за убийство и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Грузии.



По информации ведомства, 18 января 1994 года вместе сообщниками обвиняемый похитил жителя Тбилиси – В.М.. Его освободили через десять дней после того, как родители парня выплатили крупный выкуп – 75 тысяч долларов.



Спустя некоторое время пострадавшей семье стали известны имена похитителей. Эту информацию получили злоумышленники. Опасаясь разоблачения и последующего наказания, шесть вооруженных мужчин ворвались в дом пострадавших. Они расстреляли В.М. и его родителей из автоматов, а затем собрали ценные вещи и скрылись.



Почти через двадцать лет, 16 мая 2013 года Тбилисский городской суд признал К.Р. и его сообщников виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц и разбое, совершенных группой. Согласно данным прокуратуры, вместе с К.Р. по делу об убийстве проходят еще трое человек. Они уже осуждены.



К.Р. был приговорен к 10 годам лишения свободы, но попал под амнистию. В итоге, срок установленного для него наказания сократился до 7 лет и 6 месяцев.



«По запросу Генеральной прокуратуры Грузии, разыскиваемый К.Р. был задержан компетентными органами Франции 21 марта 2020 года с целью последующей экстрадиции в Грузию», — сказано в сообщении прокуратуры.



Почти восемь месяцев К.Р. оставался в предэкстрадиционном заключении. 13 октября суд Франции постановил, что он должен быть передан Грузии.



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