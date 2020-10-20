

У 13 сотрудников скорой помощи Ахалкалаки выявили коронавирус

20.10.2020 10:44





В Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) парализована работа «скорой помощи» — у 13 сотрудников подтвердился коронавирус. Как сообщает пресс-служба Центра координации чрезвычайных ситуации и неотложной помощи, на данный момент эпидемиологи устанавливают контакты сотрудников «скорой».



По словам губернатора Самцхе-Джавахети Бесика Амиранашвили, с 19 октября в регионе зафиксировано 123 случаев коронавируса, из них 30 пациентов уже выздоровели. В карантинных зонах региона находятся 582 человека, а в самоизоляции 413.



Скорая помощь Ахалкалаки на данный момент не работает — медицинский персонал находится на самоизоляции. Состояние одного из инфицированных тяжелое, сообщил заведующий отделением скорой помощи Ахалкалаки Эрем Эзоян.



«Из пяти сотрудников «скорой помощи» четверо инфицированы. Ежедневно они контактируют с сотнями людей, невозможно сказать, от кого и как они заболели», — сказал Эзоян.



По его словам, медицинскую помощь жителям Ахалкалаки, вероятно, предоставят сотрудники «скорой помощи» соседнего района — Ниноцминда.



С начала сентября в Грузии наблюдается ухудшение эпидситуации, а с середины октября суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.



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