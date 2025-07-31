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Задержаны два брата, похитившие девушку с целью женитьбы


31.07.2025   14:05


Полиция задержала двух братьев из муниципалитета Болниси, похитивших девушку с целью женитьбы, против ее воли. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемые – Б.И. 1998 года рождения и К.И. 1995 года рождения.

Полиция установила личности и разыскала похитителей спустя несколько часов после того, как родственники девушки заявили в следственные органы.

Следствие начато по факту незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 3 статьи 143 УК Грузии). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.


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