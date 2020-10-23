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В Зугдиди ограбили бензоколонку


23.10.2020   15:18


В Зугдиди ограбили бензоколонку «BP», сообщает телекомпания «Мтавари». Инцидент произошел накануне поздно ночью.

Двое грабителей в масках, вооруженные ножом, потребовали деньги у оператора и забрали выручку. По предварительным данным, сумма составила от 1 500 до 3 000 лари (от 500 до 1000 долларов).

До того, как появиться на заправке, злоумышленники ограбили и водителя такси. После совершения преступления грабители бросили машину в селе Колхида в том же месте, где ночью в среду скрылся участник другого инцидента — грабитель, захвативший в среду в заложники сотрудников и посетителей «Банка Грузии» в Зугдиди, отмечает телекомпания.

МВД проводит расследование случившегося по статье «разбой». На месте к этому времени находятся представители криминальной полиции. Сотрудники заправки переведены на опрос.

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