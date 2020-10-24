

В Цалкском районе Грузии ограбили семью новозеландского бизнесмена

24.10.2020 15:05





На юге Грузии неизвестные ограбили семью новозеландского бизнесмена. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».



Случай произошел накануне в селе Бедиани Цалкского района (регион Квемо-Картли). Пострадавший рассказал, что к его дому пришли двое неизвестных в полицейских фуражках и медицинских масках. Они попросили бизнесмена впустить их. Злоумышленники утверждали, что хотят передать подарки детям иностранца. Хозяин открыл двери, не задавая дополнительных вопросов. Бизнесмен был уверен, что двое мужчин являются сотрудниками правоохранительных органов.



Попав в дом, грабители достали оружие и стали угрожать хозяевам расправой. Они связали всех членов семьи, включая несовершеннолетних. Злоумышленники забрали мобильные телефоны, компьютеры и крупную сумму наличных — более 16 тысяч лари (примерно 5 тысяч долларов). Они скрылись с места на автомобиле, принадлежащем супруге иностранца.



Позже полицейские обнаружили машину в лесу недалеко от Бедиани. По данным «Пирвели», личности нападавших установлены. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.



Следствие продолжается по статье 179 УК Грузии – «разбой».



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