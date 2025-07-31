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Мамука Хазарадзе: Мы все равно построим Анаклию!


31.07.2025   21:00


«Мы всё равно построим Анаклию!», — написал в соцсети лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Сегодня Министерство юстиции Грузии опубликовало информацию о том, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли спор за порт Анаклия в Вашингтонском арбитраже. В рамках упомянутого спора голландский партнёр Хазарадзе и Джапаридзе Боб Мейер потребовал выплаты 64 миллионов долларов США, однако арбитраж отклонил все его требования и возложил на него обязательство выплатить правительству Грузии 6,5 миллионов долларов.

Инвестор Боб Мейер и «Консорциум развития Анаклия» опубликовали заявление по этому поводу.


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