Мамука Хазарадзе: Мы все равно построим Анаклию!

31.07.2025 21:00





«Мы всё равно построим Анаклию!», — написал в соцсети лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.



Сегодня Министерство юстиции Грузии опубликовало информацию о том, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе проиграли спор за порт Анаклия в Вашингтонском арбитраже. В рамках упомянутого спора голландский партнёр Хазарадзе и Джапаридзе Боб Мейер потребовал выплаты 64 миллионов долларов США, однако арбитраж отклонил все его требования и возложил на него обязательство выплатить правительству Грузии 6,5 миллионов долларов.



Инвестор Боб Мейер и «Консорциум развития Анаклия» опубликовали заявление по этому поводу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





