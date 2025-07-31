«Грузинская мечта» официально предствила Каху Каладзе на пост мэра Тбилиси

31.07.2025 22:00





Каха Каладзе – официальный кандидат на пост мэра Тбилиси от «Грузинской мечты». Мероприятие по выдвижению его кандидатуры прошло в столичном парке Мтацминда, на нем присутствовали члены правящей партии и её основатель и почетный председатель Бидзина Иванишвили. Представил кандидатуру Каладзе грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.



«Сегодня мы могли бы выдвинуть в мэры Тбилиси просто хорошего политика, просто хорошего управленца или просто хорошего патриота, но мы представляем в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси настоящего чемпиона. Чемпиона в прямом и переносном смысле этого слова. Наш кандидат – человек, который принёс Грузии победы высочайшего уровня. Наш кандидат – чемпион, политик, управляющий и патриот. Он примерный семьянин, примерный друг и примерный соратник», — Ираклий Кобахидзе.



Каладзе же назвал два основных принципа, на которых он планирует строить программу в случае избрания на третий срок:



«Тбилиси – город ответственности, Тбилиси – город возможностей».



Каха Каладзе будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси в третий раз. Он стал столичным градоначальников в 2017 году, а второй срок начался в 2021 году.



Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 4 октября 2021 года.





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