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В Аджарии пытались украсть сейф из дома бизнесмена


25.10.2020   14:49


В районном центре Хелвачаури (регион Аджария) неизвестный пытался обокрасть дом бизнесмена. Об этом сообщает телеканал «Формула».

Случай произошел на рассвете. Злоумышленник проник в двухэтажный дом на улице Придона Халваши. По предварительной версии, он пытался украсть сейф.

Как отмечают журналисты, хозяин дома владеет пунктом обмена валюты, и, скорее всего, в сейфе хранилась большие суммы наличных денег.

Сам бизнесмен проснулся из-за шума и заметил взломщика. Злоумышленник оказал ему сопротивление. Он несколько раз ударил 51-летнего мужчину тяжелым предметом по голове и скрылся с места. Не известно, удалось ли ему украсть что-либо.

Хозяин дома был госпитализирован. По словам врачей, у него зафиксирован перелом костей лица. Состояние оценивается, как средней тяжести.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 177 УК Грузии – «кража».

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