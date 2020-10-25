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В Аджарии пытались украсть сейф из дома бизнесмена
25.10.2020 14:49
В районном центре Хелвачаури (регион Аджария) неизвестный пытался обокрасть дом бизнесмена. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Случай произошел на рассвете. Злоумышленник проник в двухэтажный дом на улице Придона Халваши. По предварительной версии, он пытался украсть сейф.
Как отмечают журналисты, хозяин дома владеет пунктом обмена валюты, и, скорее всего, в сейфе хранилась большие суммы наличных денег.
Сам бизнесмен проснулся из-за шума и заметил взломщика. Злоумышленник оказал ему сопротивление. Он несколько раз ударил 51-летнего мужчину тяжелым предметом по голове и скрылся с места. Не известно, удалось ли ему украсть что-либо.
Хозяин дома был госпитализирован. По словам врачей, у него зафиксирован перелом костей лица. Состояние оценивается, как средней тяжести.
В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 177 УК Грузии – «кража».
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