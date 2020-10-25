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Четверо человек погибли, двое пострадали в ДТП на западе Грузии
25.10.2020 21:35
Четверо человек погибли еще двое пострадали в ДТП у села Дими Багдатского муниципалитета (регион Имеретия). Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Согласно распространившейся информации, легковой автомобиль марки Mercedes-Benz вылетел с проезжей части и врезался в бетонное ограждение. По словам очевидцев, машина двигалась на большой скорости.
Водитель и пассажиры, находившиеся в салоне, являются членами одной семьи. Четверо получили смертельные травмы. По данным телеканала «Формула», среди погибших есть малолетний ребенок.
Пострадавших госпитализировали. О состоянии их здоровья не известно.
Причины аварии установит следствие. Уголовное дело начато по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух и более человек».
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