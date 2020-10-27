

Полицейский избил гражданина - прокуратура начала расследование

27.10.2020 22:43





Прокуратура Грузии распространяет заявление по факту избиения гражданина сотрудником правоохранительных органов. Следственный орган начал расследование произошедшего.



"В следственном управлении окружной прокуратуры Самегрело-Земо Сванети начато расследование по факту избиения гражданина Г.С. сотрудником патрульной полиции К.Г. в соответствии с 1-й частью статьи 126 УК Грузии.



На данном этапе следствием установлено, что 27 октября в Зугдиди между Г.С. и К.Г., который в тот момент не исполнял свои служебные обязанности, произошла словесная перепалка, переросшая в физическое противостояние. Причиной конфликта стало недовольство К.Г. ремонтом автомобиля, который осуществлял Г.С.



Г.С. на данном этапе признан потерпевшим и опрошен. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени полученного ущерба. Опрашиваются очевидцы. Следствие по уголовному делу продолжается», - отмечается в заявлении.



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