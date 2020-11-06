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В Зугдиди обокрали офис партии «Трибуна»
06.11.2020 15:55
Полиция задержала двух человек, которые совершили кражу в офисе партии «Трибуна» в городе Зугдиди, сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемые тайно проникли в офис политической партии и украли телевизор и компьютерную технику. Полиция задержала на месте происшествия двух мужчин в возрасте 34 и 33 лет. Один из них ранее был судим.
Уголовное дело возбуждено по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, группой лиц по предварительному сговору». Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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