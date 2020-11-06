

Возле дома Иванишвили произошла стрельба, МВД начало расследование

06.11.2020 16:48





Во время проведения протестной акции оппозиции у резиденции председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».



«В тот момент, когда мы протестовали внизу, мы услышали около пяти выстрелов, но мы не были уверены, в том сигнальное это было оружие или огнестрельное. Мы, вместе с журналистами пошли туда, откуда доносились звуки и обнаружили гильзы», — сказал телеканалу «Пирвели» протестующий Бесо Газделиани. По его словам, это было сделано с целью запугать протестующих.



Другой протестующий сказал, что видел как стреляли из белого автомобиля «Toyota Camry», с тонированными стеклами.



Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, начато расследование по статье 236 Уголовного кодекса, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, транспортировку, пересылку или продажу оружия.



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