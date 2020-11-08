

Полицейские проверяют соблюдение мер по COVID-19 на рынках и станциях метро

08.11.2020 14:38





Офицеры департамента патрульной полиции МВД Грузии контролируют соблюдение мер безопасности по Covid-19 в местах скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Полицейские мобилизованы на входах станций метро в Тбилиси. Они контролируют правильное ношение защитных масок. Также сотрудники МВД патрулируют аграрные рынки столицы и всех крупных городов Грузии.



«МВД еще раз призывает граждан соблюдать социальную дистанцию, правильно использовать защитные маски и выполнять указания полиции. В противном случае в отношении них будут приняты меры, предусмотренные законом», — отметили в МВД.



С 4 ноября в Грузии стало обязательным использование масок как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах. Решение было принято с учетом роста числа заболевших COVID-19.



Эпидемическая ситуация в Грузии стала резко ухудшаться с сентября. Если до этого в стране ежедневно фиксировались до 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас это число составляет более 2 тысяч. За последние сутки в стране выявили более 2,9 тысячи новых случаев заражения. Всего в Грузии с начала пандемии заразились 57 753 человека, выздоровели 42 572 пациента, скончались 475.



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