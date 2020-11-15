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Полиция в Минске применяет резиновые пули
15.11.2020 15:43
В Минске у метро «Пушкинская» представители оппозиции провели акцию протеста.
По информации Reuters, для разгона акции полиция применяет резиновые пули. Кроме того, в столице мобилизованы спецмашины полиции и водометы.
По данным местных СМИ, правоохранители задержали более 50 активистов.
Минская милиция подтверждает информацию о задержаниях. Однако по поводу их количества комментария не было.
Для справки, протестные акции в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. Часть населения страны обвиняет президента Александра Лукашенко в фальсификации результатов выборов и требует его немедленной отставки.
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