

Полиция в Минске применяет резиновые пули

15.11.2020 15:43





В Минске у метро «Пушкинская» представители оппозиции провели акцию протеста.



По информации Reuters, для разгона акции полиция применяет резиновые пули. Кроме того, в столице мобилизованы спецмашины полиции и водометы.



По данным местных СМИ, правоохранители задержали более 50 активистов.



Минская милиция подтверждает информацию о задержаниях. Однако по поводу их количества комментария не было.



Для справки, протестные акции в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. Часть населения страны обвиняет президента Александра Лукашенко в фальсификации результатов выборов и требует его немедленной отставки.



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