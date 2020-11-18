|
|
Грузия: Программа EU4Youth присоединилась к Глобальной неделе предпринимательства
18.11.2020 21:14
На этой неделе мир в 13-й раз отмечает Глобальную неделю предпринимательства, посвященную теме интеграции и расширения прав и возможностей уязвимых групп. Именно поэтому с 16 по 21 ноября предпринимательство будет в центре внимания EU4Youth и Сети природоохранных НПО Кавказа (CENN).
В течение этой недели CENN через свои каналы в социальных сетях будет предоставлять информацию об инновационном предпринимательстве, знакомить вас с успешными местными стартапами, социальными и зелеными предпринимателями и предлагать вам возможность принять участие в захватывающих конкурсах!
CENN является партнером по реализации финансируемого ЕС проекта «EU4Youth: Программа развития экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зелёного роста в приграничных районах». Проект направлен на создание благоприятной экосистемы для развития социального предпринимательства и зеленых инноваций в приграничных регионах Грузии (Гори, Ахмета, Ниноцминда) и Армении (Лори, Тавуши, Ширак). Целью проекта является выявление предпринимательского потенциала в наиболее уязвимых муниципалитетах и продвижение возможностей предпринимательства среди молодежи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна