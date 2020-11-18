

Грузия: Программа EU4Youth присоединилась к Глобальной неделе предпринимательства

18.11.2020 21:14





На этой неделе мир в 13-й раз отмечает Глобальную неделю предпринимательства, посвященную теме интеграции и расширения прав и возможностей уязвимых групп. Именно поэтому с 16 по 21 ноября предпринимательство будет в центре внимания EU4Youth и Сети природоохранных НПО Кавказа (CENN).



В течение этой недели CENN через свои каналы в социальных сетях будет предоставлять информацию об инновационном предпринимательстве, знакомить вас с успешными местными стартапами, социальными и зелеными предпринимателями и предлагать вам возможность принять участие в захватывающих конкурсах!



CENN является партнером по реализации финансируемого ЕС проекта «EU4Youth: Программа развития экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зелёного роста в приграничных районах». Проект направлен на создание благоприятной экосистемы для развития социального предпринимательства и зеленых инноваций в приграничных регионах Грузии (Гори, Ахмета, Ниноцминда) и Армении (Лори, Тавуши, Ширак). Целью проекта является выявление предпринимательского потенциала в наиболее уязвимых муниципалитетах и продвижение возможностей предпринимательства среди молодежи.





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