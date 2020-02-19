

Карл Харцель: Спешное завершение диалога поможет уменьшить очень острую поляризацию в стране

19.02.2020 13:34





«Когда дело касается попыток найти более широкое решение в связи с избирательной системой, избирательная реформа представляет для меня и других посредников главный предмет интереса», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



Как отметил Карл Харцель, для продуманных изменений в законодательстве необходимо быстро найти точки соприкосновения, когда окно возможностей закрывается.



«На данный момент мы знаем, что ситуация очень сложная. Однако посмотрим, какие будут возможности. Я хотел бы отметить тот факт, что время уходит. Чтобы внести существенные изменения в законодательство, необходимо найти общий язык в ближайшее время, так как окно возможностей закрывается. Мы остаемся вовлеченными со всеми сторонами, чтобы видеть, какие возможности существуют. Мы уверены, что успешное завершение диалога поможет уменьшить очень острую поляризацию в стране», — сказал Карл Харцель.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





