|
|
|
Карл Харцель: Спешное завершение диалога поможет уменьшить очень острую поляризацию в стране
19.02.2020 13:34
«Когда дело касается попыток найти более широкое решение в связи с избирательной системой, избирательная реформа представляет для меня и других посредников главный предмет интереса», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как отметил Карл Харцель, для продуманных изменений в законодательстве необходимо быстро найти точки соприкосновения, когда окно возможностей закрывается.
«На данный момент мы знаем, что ситуация очень сложная. Однако посмотрим, какие будут возможности. Я хотел бы отметить тот факт, что время уходит. Чтобы внести существенные изменения в законодательство, необходимо найти общий язык в ближайшее время, так как окно возможностей закрывается. Мы остаемся вовлеченными со всеми сторонами, чтобы видеть, какие возможности существуют. Мы уверены, что успешное завершение диалога поможет уменьшить очень острую поляризацию в стране», — сказал Карл Харцель.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна